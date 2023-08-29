В Кремле ответили на вопрос, будет ли Путин на похоронах Пригожина
Песков: Присутствие Путина на похоронах Евгения Пригожина не предусматривается
Присутствие российского лидера Владимира Путина на похоронах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не предусматривается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счёт принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", — подчеркнул он, общаясь с журналистами.
Лайф напоминает: 23 августа самолёт главы ЧВК "Вагнер" Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту Embraer Legacy 600 находилось десять человек, все погибли. По данным Flightradar24, бизнесджет начал резко снижаться в последние секунды полёта. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.