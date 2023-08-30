"Преднамеренное злодеяние" стало одной из версий крушения самолёта Пригожина

Следствие продолжает работу по делу о крушении самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, среди версий есть преднамеренное злодеяние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это было частью его ответа на вопрос, почему расследование катастрофы не будет международным.

Как подчеркнул Песков, "сейчас иные обстоятельства", другая ситуация именно касательно этой авиакатастрофы. Каких-то выводов следствия ещё нет, и сформулировать на этот счёт Кремль пока ничего не может. Песков призвал дождаться результатов расследования.