"Преднамеренное злодеяние" стало одной из версий крушения самолёта Пригожина
Песков: Среди версий крушения самолёта Пригожина есть "преднамеренное злодеяние"
Следствие продолжает работу по делу о крушении самолёта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, среди версий есть преднамеренное злодеяние. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это было частью его ответа на вопрос, почему расследование катастрофы не будет международным.
Как подчеркнул Песков, "сейчас иные обстоятельства", другая ситуация именно касательно этой авиакатастрофы. Каких-то выводов следствия ещё нет, и сформулировать на этот счёт Кремль пока ничего не может. Песков призвал дождаться результатов расследования.
"Но очевидно, что существуют, рассматриваются разные версии, среди которых и версия, — вы знаете, о чём идёт речь, — скажем так, преднамеренного злодеяния и так далее", — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, 23 августа самолёт Пригожина потерпел крушение в Тверской области. На борту находилось десять человек, в том числе и сам предприниматель, все погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что перед трагедией Пригожин прибыл на родину из Африки.
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