Названа возможная причина конфликта "пропавшей" фигуристки Горбачёвой с тренером

Пропавшая почти на сутки 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва могла слукавить, сказав, что её исчезновение никак не связано с конфликтом с тренером. Об этом рассказал дядя спортсменки Артём Борщев. По его словам, ссора племянницы с её наставницей возникла из-за лишнего веса девочки.

"У Алины жёсткий график, тренер её как робота держит. Вроде бы конфликт оказался связан с питанием, что набрала лишние полкилограмма. И всё — якобы прыгать не сможет", — приводит телеканал "360" его слова.