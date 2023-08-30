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30 августа, 16:29

Названа возможная причина конфликта "пропавшей" фигуристки Горбачёвой с тренером

Дядя Алины Горбачёвой: Причиной ссоры фигуристки с тренером был лишний вес

Пропавшая почти на сутки 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва могла слукавить, сказав, что её исчезновение никак не связано с конфликтом с тренером. Об этом рассказал дядя спортсменки Артём Борщев. По его словам, ссора племянницы с её наставницей возникла из-за лишнего веса девочки.

"У Алины жёсткий график, тренер её как робота держит. Вроде бы конфликт оказался связан с питанием, что набрала лишние полкилограмма. И всё — якобы прыгать не сможет", — приводит телеканал "360" его слова.

Мужчина отметил, что его племянница тренируется по шесть-семь часов в день, из-за чего у неё совсем нет друзей. По сути, спорт занимает всю её жизнь сейчас, поэтому девочка-подросток и "посыпалась", считает Борщев.

Раскрыта причина побега 16-летней фигуристки Горбачёвой из дома

Раскрыта причина побега 16-летней фигуристки Горбачёвой из дома

Напомним, фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" 28 августа и пропала, почти сутки искали московские полицейские и волонтёры. К поискам даже подключили водолазов. А СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа Алину Горбачёву нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ. Девушка уже попросила прощения за то, что заставила всех понервничать. Правоохранители устроили её матери и тренеру "разбор полётов".

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Наталья Исакова
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