Шведская полиция задержала людей, пытавшихся помешать сожжению Корана

В шведском Мальмё сегодня состоялась акция с сожжением Корана, её снова организовал 37-летний уроженец Ирака Салван Момика. Как отмечает SVT, неизвестный хотел сорвать мероприятие, но его, как и нескольких других человек, задержали правоохранители.

Человек из толпы бросается к машине, в которой, вероятно, находится серийный поджигатель Корана в Швеции Салван Момика. Видео © SVT

"Присутствовало около 200 человек, и атмосфера была напряжённой. Толпа предприняла несколько попыток приблизиться к Салвану Момике, однако демонстрация закончилась раньше, чем планировалось. А Салвана Момику увезли в сопровождении полиции", — сообщает телеканал.