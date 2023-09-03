Шведская полиция задержала людей, пытавшихся помешать сожжению Корана
Несколько человек задержано во время акции с сожжением Корана в шведском Мальмё
В шведском Мальмё сегодня состоялась акция с сожжением Корана, её снова организовал 37-летний уроженец Ирака Салван Момика. Как отмечает SVT, неизвестный хотел сорвать мероприятие, но его, как и нескольких других человек, задержали правоохранители.
Человек из толпы бросается к машине, в которой, вероятно, находится серийный поджигатель Корана в Швеции Салван Момика. Видео © SVT
"Присутствовало около 200 человек, и атмосфера была напряжённой. Толпа предприняла несколько попыток приблизиться к Салвану Момике, однако демонстрация закончилась раньше, чем планировалось. А Салвана Момику увезли в сопровождении полиции", — сообщает телеканал.
На видео, которое опубликовал SVT, человек из толпы бросается к машине, в которой, вероятно, находится Салван Момика, и пытается помешать ей уехать.
В последнее время в Швеции участились случаи сожжения Корана. Так, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иракский мигрант Салван Момика сжёг священную книгу мусульман, заручившись разрешением полиции. Акции повторились 31 июля и 18 августа, после чего власти заинтересовались законностью нахождения Момики в стране. При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не планируют запрещать сожжение религиозных книг.