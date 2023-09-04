Слуцкий раскрыл, чем закончится встреча Путина с Эрдоганом в Сочи
Слуцкий: Путин и Эрдоган придут к согласию по ключевым политическим вопросам
Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи придут к согласию по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, Москва и Анкара нередко расходятся во мнениях по поводу различных вопросов, в том числе политических. Однако в споре рождается истина, заметил парламентарий. Как он указал, в рамках встречи Путин и Эрдоган обсудят ряд вопросов, в том числе зерновую сделку и двустороннее взаимодействие.
"Я уверен, что по большинству вопросов, как говорят математики, находясь в стенах университета, придут к общему знаменателю, к единой позиции", — приводит слова Слуцкого Ura.ru.
Также он добавил, что Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. Слуцкий назвал Турцию ключевым партнёром России. Он напомнил, что среди самых важных совместных проектов Москвы и Анкары — строительство газового хаба и атомной станции.
Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате, теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи с Путиным заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.
ТАСС / Сергей Карпухин