Слуцкий раскрыл, чем закончится встреча Путина с Эрдоганом в Сочи

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи придут к согласию по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, Москва и Анкара нередко расходятся во мнениях по поводу различных вопросов, в том числе политических. Однако в споре рождается истина, заметил парламентарий. Как он указал, в рамках встречи Путин и Эрдоган обсудят ряд вопросов, в том числе зерновую сделку и двустороннее взаимодействие.

"Я уверен, что по большинству вопросов, как говорят математики, находясь в стенах университета, придут к общему знаменателю, к единой позиции", — приводит слова Слуцкого Ura.ru.