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Регион
Опубликовано 4 сентября 2023, 15:50

Слуцкий раскрыл, чем закончится встреча Путина с Эрдоганом в Сочи

Слуцкий: Путин и Эрдоган придут к согласию по ключевым политическим вопросам

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи придут к согласию по ключевым политическим вопросам. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, Москва и Анкара нередко расходятся во мнениях по поводу различных вопросов, в том числе политических. Однако в споре рождается истина, заметил парламентарий. Как он указал, в рамках встречи Путин и Эрдоган обсудят ряд вопросов, в том числе зерновую сделку и двустороннее взаимодействие.

"Я уверен, что по большинству вопросов, как говорят математики, находясь в стенах университета, придут к общему знаменателю, к единой позиции", — приводит слова Слуцкого Ura.ru.

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Также он добавил, что Москва и Анкара имеют множество общих проектов и готовы к сотрудничеству. Слуцкий назвал Турцию ключевым партнёром России. Он напомнил, что среди самых важных совместных проектов Москвы и Анкары — строительство газового хаба и атомной станции.

Ранее Лайф писал, что Путин встретил своего турецкого коллегу Эрдогана в санатории "Русь" в Сочи, где и проходят в эти минуты российско-турецкие переговоры. Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Уже завершились переговоры в расширенном формате, теперь главы государств должны перейти к переговорам в узком составе, они пройдут в формате рабочего обеда. Газета Milliyet сообщала, что Эрдоган в ходе встречи с Путиным заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Иван Косицын
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