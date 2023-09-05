Песков назвал основную цель переговоров Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание каких-либо документов по итогам переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется. Он отметил, что целью переговоров глав государств в Сочи, которые прошли накануне, была сверка часов.

"Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений и также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст", — сказал представитель Кремля.