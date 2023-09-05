Песков назвал основную цель переговоров Путина и Эрдогана
Песков назвал сверку часов целью переговоров Путина и Эрдогана в Сочи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание каких-либо документов по итогам переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется. Он отметил, что целью переговоров глав государств в Сочи, которые прошли накануне, была сверка часов.
"Основной целью вчерашнего дня было сверить часы по очень богатому комплексу наших двусторонних отношений и также обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга, что называется, из первых уст", — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что данная цель встречи лидеров двух стран была достигнута.
Напомним, переговоры президентов России и Турции прошли в санатории "Русь" в Сочи. Путин встретил Эрдогана на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатиями и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений Москвы и Анкары, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи. На пресс-конференции после встречи Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником по Украине и поставлять зерно из РФ в виде муки в бедные страны.
LIFE / Павел Баранов