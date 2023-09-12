Мать сказала, что посадившему под Новосибирском А320 пилоту помогла вера в Бога
Сергей Белов. Обложка © t.me / SHOT
Пилоту Сергею Белову, который был за штурвалом экстренно приземлившегося лайнера "Уральских авиалиний" в Новосибирской области, в работе помогает вера в Бога. Об этом рассказала SHOT его мама Светлана.
В её доме фото сына стоит рядом с иконами Богородицы и Иисуса Христа. Женщина пояснила, что воспитание в семье было в православных традициях. Сергей — потомственный пилот, ранее в эту профессию пришли его дедушка и отец. Сейчас мужчине 32 года, он пока не женат и очень любить свою работу. По словам женщины, вся семья испытывает большую гордость после сегодняшнего события.
Напомним, утром в районе села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и принял решение садиться в Новосибирске, однако посадка произошла в поле. На борту находились 159 пассажиров и 23 члена экипажа, никто не пострадал. Начата проверка, заведено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам.