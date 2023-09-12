Мать сказала, что посадившему под Новосибирском А320 пилоту помогла вера в Бога

Пилоту Сергею Белову, который был за штурвалом экстренно приземлившегося лайнера "Уральских авиалиний" в Новосибирской области, в работе помогает вера в Бога. Об этом рассказала SHOT его мама Светлана.

В её доме фото сына стоит рядом с иконами Богородицы и Иисуса Христа. Женщина пояснила, что воспитание в семье было в православных традициях. Сергей — потомственный пилот, ранее в эту профессию пришли его дедушка и отец. Сейчас мужчине 32 года, он пока не женат и очень любить свою работу. По словам женщины, вся семья испытывает большую гордость после сегодняшнего события.