"Это чудо!": Пассажиры назвали героями пилотов, посадивших самолёт А320 на пшеничном поле
Пассажиры назвали пилотов героями, а посадку А320 под Новосибирском чудом
Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © T.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Пассажиры самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области, назвали чудом то, что никто не погиб. Они поблагодарили пилотов за профессионализм и отвагу. Видео публикует SHOT.
Пассажиры А320 поблагодарили пилотов. Видео © T.me / SHOT
"Пилоты — просто молодцы, низкий поклон им. Пилоты — наши герои, мы остались живы", — поделилась молодая семья с ребёнком.
По словам ещё одного пассажира, экипаж сработал оперативно, не было паники, а точность действий лётчиков помогла избежать катастрофы. Люди вспоминают, что кричали от восторга после мягкой посадки. Сейчас всех находившихся на борту отправили в пункты временного размещения. Им предоставлены питание и напитки. С некоторыми работают психологи, а кому-то потребовались успокоительные препараты.
Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту были 161 пассажир и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам, пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.