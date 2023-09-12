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12 сентября, 10:22

"Это чудо!": Пассажиры назвали героями пилотов, посадивших самолёт А320 на пшеничном поле

Пассажиры назвали пилотов героями, а посадку А320 под Новосибирском чудом

<p>Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/zstproc/1825" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

Севший на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области Airbus-A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Обложка © T.me / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажиры самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области, назвали чудом то, что никто не погиб. Они поблагодарили пилотов за профессионализм и отвагу. Видео публикует SHOT.

Пассажиры А320 поблагодарили пилотов. Видео © T.me / SHOT

"Пилоты — просто молодцы, низкий поклон им. Пилоты — наши герои, мы остались живы", — поделилась молодая семья с ребёнком.

По словам ещё одного пассажира, экипаж сработал оперативно, не было паники, а точность действий лётчиков помогла избежать катастрофы. Люди вспоминают, что кричали от восторга после мягкой посадки. Сейчас всех находившихся на борту отправили в пункты временного размещения. Им предоставлены питание и напитки. С некоторыми работают психологи, а кому-то потребовались успокоительные препараты.

Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

Лайф снял с дрона севший в поле под Новосибирском самолёт со 161 пассажиром

Напомним, утром у села Убинское Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Сочи – Омск. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил садиться в Новосибирске, но до аэропорта не долетел. На борту были 161 пассажир и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам, пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.

Татьяна Миссуми
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