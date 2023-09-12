"Это чудо!": Пассажиры назвали героями пилотов, посадивших самолёт А320 на пшеничном поле

Пассажиры самолёта Airbus A320 рейсом Сочи – Омск авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севшего на пшеничном поле в Новосибирской области, назвали чудом то, что никто не погиб. Они поблагодарили пилотов за профессионализм и отвагу. Видео публикует SHOT.

По словам ещё одного пассажира, экипаж сработал оперативно, не было паники, а точность действий лётчиков помогла избежать катастрофы. Люди вспоминают, что кричали от восторга после мягкой посадки. Сейчас всех находившихся на борту отправили в пункты временного размещения. Им предоставлены питание и напитки. С некоторыми работают психологи, а кому-то потребовались успокоительные препараты.