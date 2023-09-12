Дочь пилота приземлившегося на поле лайнера заявила, что гордится отцом
Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний" Эдуард Семёнов, посадивший сегодня утром лайнер в поле под Новосибирском, окончил Актюбинское лётное училище. Об этом телеканалу RT рассказала его дочь, добавив, что гордится отцом.
"Я рада, что он справился со всем, очень рада, что спасли пассажиров. Конечно, горда, что отец такой молодец", — сказала девушка.
Напомним, сегодня утром у села Убинское в Новосибирской области экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавший в Омск из Адлера. Экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и решил перенаправить самолёт в Новосибирск, но до аэропорта не долетел. На борту был 161 пассажир, в том числе 23 ребёнка, и 6 членов экипажа. Возбуждено уголовное дело, расследованием аварии займётся созданная Росавиацией комиссия. Экипаж планируют представить к наградам. Пилоты рейса: Сергей Белов и Эдуард Семёнов.
t.me / МЧС России