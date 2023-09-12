Дочь пилота приземлившегося на поле лайнера заявила, что гордится отцом

Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний" Эдуард Семёнов, посадивший сегодня утром лайнер в поле под Новосибирском, окончил Актюбинское лётное училище. Об этом телеканалу RT рассказала его дочь, добавив, что гордится отцом.

"Я рада, что он справился со всем, очень рада, что спасли пассажиров. Конечно, горда, что отец такой молодец", — сказала девушка.