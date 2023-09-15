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15 сентября, 10:35

Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов Airbus, севшего в поле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли награждены пилоты самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний", которые экстренно посадили лайнер на пшеничное поле в Новосибирской области.

"Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счёт, ничего не могу сказать", — сказал журналистам представитель Кремля.

Пилот объяснил решение посадить самолёт в поле под Новосибирском

Пилот объяснил решение посадить самолёт в поле под Новосибирском

Напомним, 12 сентября в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск. Ещё в воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако приземлились в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, также заведено уголовное дело. Росавиация создала комиссию, которая займётся расследованием инцидента. "Уральские авиалинии" сняли с высоты птичьего полёта поле после посадки самолёта.

Обложка ©

T.me / uralairlines_official

Александр Юнашев
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