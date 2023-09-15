Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов Airbus, севшего в поле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли награждены пилоты самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний", которые экстренно посадили лайнер на пшеничное поле в Новосибирской области.
"Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счёт, ничего не могу сказать", — сказал журналистам представитель Кремля.
Напомним, 12 сентября в районе населённых пунктов Убинское и Московка Новосибирской области совершил экстренную посадку Airbus A320 "Уральских авиалиний" рейсом Сочи – Омск. Ещё в воздухе пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы и приняли решение садиться в Новосибирске, однако приземлились в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир. Прокуратура начала проверку, также заведено уголовное дело. Росавиация создала комиссию, которая займётся расследованием инцидента. "Уральские авиалинии" сняли с высоты птичьего полёта поле после посадки самолёта.
T.me / uralairlines_official