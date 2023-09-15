Песков заявил, что пока не знает о награждении пилотов Airbus, севшего в поле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, будут ли награждены пилоты самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний", которые экстренно посадили лайнер на пшеничное поле в Новосибирской области.

"Нет, пока мне ничего неизвестно на этот счёт, ничего не могу сказать", — сказал журналистам представитель Кремля.