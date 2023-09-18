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18 сентября, 14:49

Финляндия за выходные не пустила почти половину легковушек из России

На выходных таможня Финляндии не пустила в страну 37 российских автомобилей

За прошедшие выходные финская таможня не пустила на территорию страны с российской стороны 37 автомобилей из 81, сообщили в ведомстве.

"За выходные прибыла 81 машина, из них таможня вернула 37", говорится в опубликованном сообщении.

Так, наибольшее число недопущенных автомобилей наблюдалось на самом загруженном и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП — Ваалимаа, где развернули 15 машин. Тем временем были инциденты и на финско-норвежской границе, где не пустили три легковушки.

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Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. Комментируя новые правила, в немецкой таможне заявили, что будут их соблюдать, а Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили проезд на машинах с российскими номерами. К слову, уже 12 сентября ЕК смягчила абсурдные ограничения.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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