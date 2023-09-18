Финляндия за выходные не пустила почти половину легковушек из России

За прошедшие выходные финская таможня не пустила на территорию страны с российской стороны 37 автомобилей из 81, сообщили в ведомстве.

"За выходные прибыла 81 машина, из них таможня вернула 37", — говорится в опубликованном сообщении.

Так, наибольшее число недопущенных автомобилей наблюдалось на самом загруженном и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП — Ваалимаа, где развернули 15 машин. Тем временем были инциденты и на финско-норвежской границе, где не пустили три легковушки.