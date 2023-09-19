Песков отчитался о доставке первой партии гумпомощи в Карабах через Лачин и Агдам
Песков: Первая партия гумпомощи доставлена в Карабах 18 сентября
Первая партия гуманитарной помощи из России была доставлена в Карабах через Лачин и Агдам 18 сентября, до этого проведена огромная работа по возобновлению миссии на фоне получения президентом РФ Владимиром Путиным обращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"К нашему удовлетворению, по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом и первые партии по двум направлениям через Агдамскую и Лачинскую дорогу пошли", — уточнил представитель Кремля.
Песков добавил, что, к большому сожалению, это не уберегло регион от возобновления боевых действий.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры.
ТАСС / oldhike