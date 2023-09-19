Песков отчитался о доставке первой партии гумпомощи в Карабах через Лачин и Агдам

Первая партия гуманитарной помощи из России была доставлена в Карабах через Лачин и Агдам 18 сентября, до этого проведена огромная работа по возобновлению миссии на фоне получения президентом РФ Владимиром Путиным обращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.