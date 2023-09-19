Взрывы прогремели в Ереване при попытке протестующих взять здание правительства штурмом

Толпа протестующих пытается прорвать кордон полицейских, оцепивших здание Правительства Армении на фоне военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Силовики применили спецсредства при попытке толпы взять здание штурмом.

Дым в толпе протестующих у здания правительства в Ереване, вероятно, от применённых полицией спецсредств. Видео © t.me / Mika Badalyan

Судя по кадрам с места событий, прозвучало сразу три взрыва. По словам участников беспорядков на площади в Ереване, полиция применила светошумовые гранаты.