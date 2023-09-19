Взрывы прогремели в Ереване при попытке протестующих взять здание правительства штурмом
Полиция Еревана применила светошумовые гранаты для разгона протестующих
Толпа протестующих пытается прорвать кордон полицейских, оцепивших здание Правительства Армении на фоне военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Силовики применили спецсредства при попытке толпы взять здание штурмом.
Дым в толпе протестующих у здания правительства в Ереване, вероятно, от применённых полицией спецсредств. Видео © t.me / Mika Badalyan
Судя по кадрам с места событий, прозвучало сразу три взрыва. По словам участников беспорядков на площади в Ереване, полиция применила светошумовые гранаты.
Напомним, Нагорный Карабах за XX век уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. А 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Армянское государственное информагентство уже публикует кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к азербайджанской стороне с призывом начать переговоры.
t.me / shot_shot