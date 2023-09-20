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20 сентября, 10:26

Лайф публикует видео из разрушенной квартиры в доме напротив многоэтажки в Балашихе

Взрывная волна выбила стёкла в соседнем доме при хлопке в многоэтажке в Балашихе

В подмосковной Балашихе также серьёзно досталось дому, который находится рядом с многоэтажкой, где сегодня произошёл взрыв газа. Лайф публикует кадры, снятые в одной из квартир соседнего здания. Причиной разрушений стала взрывная волна.

Повреждённая квартира соседнего дома в Балашихе. Видео © LIFE

Хозяин квартиры на видео — инвалид. Он проживает на третьем этаже девятиэтажного панельного здания. Сейчас его кухня усыпана осколками стекла, распахнуты оконные рамы. Повреждения получил балкон.

"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

Напомним, сегодня в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Живыми из-под завалов достали четверых: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Ещё одна женщина и её малыш остаются в железобетонной ловушке. На спасателей, пытавшихся вызволить их, рухнула стена. Сохраняется риск нового обрушения.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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