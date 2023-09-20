ТЦ "Времена года" в Москве снова эвакуируют из-за прорыва трубы
Торговый центр "Времена года" в Москве снова эвакуируют из-за прорыва трубы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
ТЦ "Времена года" в Москве снова эвакуируют из-за прорыва трубы. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, затоплены оказались уже несколько магазинов. Всех посетителей и сотрудников ТЦ сейчас выводят на улицу.
Подобное происходит уже не первый раз. Трубу с горячей водой в здании ТЦ прорвало ещё 22 июля, в результате чего кипятком ошпарились десятки человек. Помимо пострадавших, также сообщалось и о погибших: скончались четыре человека — сотрудницы расположенного в ТЦ магазина "Глобус гурмэ", которые просто не смогли выбраться наружу. Там также зафиксировали критическую концентрацию ядовитого газа. Инцидент не остался без внимания правоохранителей: СК изъял документацию в ТЦ после потопа, а главному инженеру частной компании, который осуществлял трудовые функции по договору, было предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.
t.me / SHOT