Пашинян: Ереван не участвовал в переговорах между Нагорным Карабахом и Баку

Правительство Армении не участвовало в переговорах между властями Нагорного Карабаха и Азербайджаном. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Республика Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений", — заявил политик.