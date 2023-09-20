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20 сентября, 10:34

Пашинян: Ереван не участвовал в переговорах между Нагорным Карабахом и Баку

Правительство Армении не участвовало в переговорах между властями Нагорного Карабаха и Азербайджаном. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Республика Армения не участвовала в [подготовке] подписанного текста по Нагорному Карабаху и не была стороной обсуждений", заявил политик.

Вместе с тем Пашинян добавил, что в Ереване приняли к сведению решение власти Нагорного Карабаха о начале переговорного процесса с Баку. Власти Армении будут продолжать наблюдать за тем, как развиваются события.

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Напомним, 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Баку заявил о готовности к встрече с армянским населением Карабаха и назвал свои условия. В Кремле уже выразили обеспокоенность происходящим и призвали к исполнению трёхсторонних договорённостей. Сегодня появилась информация о том, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджан при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня с 13:00 20 сентября.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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