Захарова обрекла на вечный позор виновных в убийстве российских миротворцев в Карабахе
Захарова: Погибшие в Карабахе миротворцы РФ приняли на себя удар ради мира
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова почтила память погибших российских миротворцев в Нагорном Карабахе и обрекла на вечный позор виновных в их убийстве. Соответствующее заявление она сделала в личном телеграм-канале.
"Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Чёрная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников. И теперь факты", — пишет Захарова.
Дипломат напомнила, что к началу 2022 года Ереван получил три трёхсторонних заявления от глав России, Азербайджана и Армении, которые фактически были дорожной и политической картой того, как организовать мирную жизнь в регионе, учитывая интересы каждой стороны. Однако, Ереван предпочёл не использовать эти возможности и обратиться за помощью к ЕС и НАТО. В результате состоялся саммит в Праге, на котором приняли заявление, под которым поставили подписи лидеры Азербайджана, Армении, Франции и ЕС.
В опубликованном 7 октября 2022 года документе прописано, что Армения и Азербайджан подтвердили верность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года и следовательно признают суверенитет и территориальную целостностью друг друга. То есть, Нагорный Карабах — часть Азербайджана. В то же время в тексте ничего не сказано о соблюдении прав и обеспечении безопасности для жителей региона, отметила представитель МИД.
Именно в октябре 2022 года Ереван поставил точку в вопросе Нагорного Карабаха. А вот по какой причине власти Армении и в частности премьер-министр Никол Пашинян поступили именно таким образом — вопрос к ним, заключила Захарова.
Напомним, новое обострение в Карабахе произошло 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Ереван в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений. А 20 сентября власти непризнанной республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Президент РФ Владимир Путин особенно подчеркнул, что миротворцы активно работают со всеми сторонами в Карабахе, а также делают всё для того, чтобы защитить мирное население. Сегодня вечером стало известно, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе, военные погибли.