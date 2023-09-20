Захарова обрекла на вечный позор виновных в убийстве российских миротворцев в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова почтила память погибших российских миротворцев в Нагорном Карабахе и обрекла на вечный позор виновных в их убийстве. Соответствующее заявление она сделала в личном телеграм-канале.

"Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Чёрная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников. И теперь факты", — пишет Захарова.

Дипломат напомнила, что к началу 2022 года Ереван получил три трёхсторонних заявления от глав России, Азербайджана и Армении, которые фактически были дорожной и политической картой того, как организовать мирную жизнь в регионе, учитывая интересы каждой стороны. Однако, Ереван предпочёл не использовать эти возможности и обратиться за помощью к ЕС и НАТО. В результате состоялся саммит в Праге, на котором приняли заявление, под которым поставили подписи лидеры Азербайджана, Армении, Франции и ЕС.

В опубликованном 7 октября 2022 года документе прописано, что Армения и Азербайджан подтвердили верность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года и следовательно признают суверенитет и территориальную целостностью друг друга. То есть, Нагорный Карабах — часть Азербайджана. В то же время в тексте ничего не сказано о соблюдении прав и обеспечении безопасности для жителей региона, отметила представитель МИД.