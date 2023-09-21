В Пентагоне назвали Украину лабораторией по обкатке западных военных технологий
Замглавы МО США Карлин: Украина стала лабораторией по изучению военных инноваций
Украина стала лабораторией для изучения инновационных технологий в военной сфере. Такое заявление сделала помощник главы Минобороны Соединённых Штатов Мара Карлин в ходе выступления в Институте Рональда Рейгана, речь транслировалась на YouTube-канале учреждения.
Такое сравнение Карлин привела в контексте того, что многие инновационные технологии появляются именно во время боевых действий. Это подтвердили военные операции, которые организовывал Пентагон в Ираке и Афганистане.
"Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определённые вещи, применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести и применить... [Сегодня] Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций", — сказала она.
Так, в настоящее время на Украине применяются технологии ИИ, помогающие киевскому режиму и его союзникам более точно оценивать боевые действия и понимать нужды страны. Карлин вместе с тем заявила о планах Минобороны США выделить 145 миллиардов долларов на новейшие исследования и разработки.
В то же время Штаты всё никак не могут определиться с отправкой на Украину ракет ATACMS. Киев ещё в начале лета хвастался "положительными сигналами" от США по этому поводу, но Пентагон говорил, что конкретного решения ещё нет. А позже американские СМИ писали, что "администрация президента США Джо Байдена твёрдо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты". Спустя время Белый дом всё-таки стал допускать мысль о передаче ATACMS Незалежной, но пока не готов объявить об этом. Причём рассматривается отправка ракет в ограниченном количестве. И всё же на днях Вашингтон снова заявил, что пока не принял решение о передаче оружия.
Getty Images / Anadolu Agency