В Пентагоне назвали Украину лабораторией по обкатке западных военных технологий

Украина стала лабораторией для изучения инновационных технологий в военной сфере. Такое заявление сделала помощник главы Минобороны Соединённых Штатов Мара Карлин в ходе выступления в Институте Рональда Рейгана, речь транслировалась на YouTube-канале учреждения.

Такое сравнение Карлин привела в контексте того, что многие инновационные технологии появляются именно во время боевых действий. Это подтвердили военные операции, которые организовывал Пентагон в Ираке и Афганистане.

"Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определённые вещи, применяли их на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести и применить... [Сегодня] Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций", — сказала она.