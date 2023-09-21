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21 сентября, 13:22

В США раскрыли, после чего Пентагон запретил ВСУ атаки в России американским оружием

WP: После атаки на Кремль Пентагон запретил ВСУ использовать оружие США в России

После украинской атаки на Кремль при помощи БПЛА глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли запретил ВСУ использовать американское оружие на территории России. Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванные источники.

"После того как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России", — сказано в публикации.

Эксперты выясняют маршруты запуска дронов для недопущения новых атак, заявили в Кремле

Эксперты выясняют маршруты запуска дронов для недопущения новых атак, заявили в Кремле

Игнатиус также добавил, что у Милли был расчётливый подход к поставке оружия Украине. Особенно это касается отправки систем залпового огня HIMARS и истребителей F-16.

Напомним, украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако аппараты вывели из строя. Оказались повреждены два медных листа обшивки купола. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, а СК РФ возбудил дело о теракте. После инцидента в США допускали, что к атаке на Московский Кремль была причастна одна из украинских спецслужб. Однако Владимир Зеленский заявлял о непричастности Киева к диверсии.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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