В США раскрыли, после чего Пентагон запретил ВСУ атаки в России американским оружием

После украинской атаки на Кремль при помощи БПЛА глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли запретил ВСУ использовать американское оружие на территории России. Об этом заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на неназванные источники.

"После того как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли предупредил [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного, чтобы ВСУ "не использовали американское оружие" в подобных атаках внутри России", — сказано в публикации.