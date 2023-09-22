Пашинян заявил о надежде на положительное развитие ситуации в Карабахе
Пашинян: Для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовили 40 тыс. мест
Ситуация в Нагорном Карабахе в настоящий момент оценивается по-прежнему как напряжённая, но есть надежда на положительное развитие. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Ситуация в Нагорном Карабахе остаётся крайне напряжённой, мы на постоянной связи с коллегами из НК. Однако надо понимать, что уже через полчаса могут появиться какие-то изменения", — сказал политик на заседании правительства республики.
Пашинян также добавил, что в Степанакерт доставят гуманитарную помощь сегодня, 22 сентября. Уже есть соответствующие договорённости. Премьер также выразил надежду, что люди смогут вернуться в свои дома. Кроме того, для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест, заявил Пашинян.
"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно", — приводит ТАСС его слова.
Пашинян добавил, что не считает основным планом Еревана исход армян из Нагорного Карабаха. По его словам, нужно сделать всё необходимое для того, чтобы люди могли жить в своих домах без страха.
Напомним, 19 сентября 2023 года Баку развернул "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, при этом обвинив Ереван в размещении на своей территории военной техники и солдат. А до этого премьер Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. Обе стороны сообщали о жертвах столкновений, а 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана при посредничестве российского миротворческого контингента договорились о прекращении огня на условиях Баку. Утром 21 сентября удалось эвакуировать порядка пяти тысяч мирных жителей в лагерь в Карабахе. Накануне представители Баку и Степанакерта провели переговоры, на которых власти Азербайджана представили планы по реинтеграции региона.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Регион в XX веке пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020-го. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве лидера РФ Владимира Путина.
ТАСС / Александр Патрин