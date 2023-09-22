Пашинян заявил о надежде на положительное развитие ситуации в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в настоящий момент оценивается по-прежнему как напряжённая, но есть надежда на положительное развитие. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Ситуация в Нагорном Карабахе остаётся крайне напряжённой, мы на постоянной связи с коллегами из НК. Однако надо понимать, что уже через полчаса могут появиться какие-то изменения", — сказал политик на заседании правительства республики.

Пашинян также добавил, что в Степанакерт доставят гуманитарную помощь сегодня, 22 сентября. Уже есть соответствующие договорённости. Премьер также выразил надежду, что люди смогут вернуться в свои дома. Кроме того, для жителей Нагорного Карабаха в Армении подготовлено 40 тысяч мест, заявил Пашинян.

"Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно", — приводит ТАСС его слова.

Пашинян добавил, что не считает основным планом Еревана исход армян из Нагорного Карабаха. По его словам, нужно сделать всё необходимое для того, чтобы люди могли жить в своих домах без страха.