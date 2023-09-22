В Подмосковье с воинскими почестями похоронили погибшего в Балашихе спасателя
В Подмосковье простились с погибшим под завалами в Балашихе спасателем Калмыковым
Спасатель Олег Калмыков. Обложка © Telegram / МЧС Московской области
В Московской области прошла церемония прощания с 36-летним спасателем Олегом Калмыковым, который погиб в ходе поисковых работ в Балашихе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Похоронили героя с воинскими почестями и, как водится у спасателей, под звук сирен пожарных машин на кладбище при храме Ильи Пророка села Мамонтово. Семье Олега Калмыкова будут оказаны все меры социальной поддержки", — говорится в сообщении.
Сегодня героя проводили в последний путь руководители и личный состав главка подмосковной противопожарно-спасательной службы Ногинского спасательного центра МЧС, представители правительства области и администрации Балашихи, а также боевые товарищи, родственники, близкие и друзья.
Как пишет телеграм-канал SHOT, Калмыков спасал пострадавших, когда второй раз обрушилась стена дома. С коллегами он пытался поднять бетонные плиты, завалившие мать с дочкой. Женщина кричала в тот момент, а девочка плакала. Однако после повторного обрушения голоса из-под завалов прекратились.
Олег Калмыков родом из Ростовской области. Спасателем он начал работать в мае 2012 года. Работу свою он не просто любил, а считал смыслом жизни. Как сообщал ГКУ МО "Мособлпожспас", у Калмыкова остались мать, отец, жена и трое детей: 12-летний сын, трёхлетняя дочь и ещё один мальчик, родившийся 31 августа.
Лайф сообщал, что утром 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате трагедии семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам полуразрушенного дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.