В Подмосковье с воинскими почестями похоронили погибшего в Балашихе спасателя

В Московской области прошла церемония прощания с 36-летним спасателем Олегом Калмыковым, который погиб в ходе поисковых работ в Балашихе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.





"Похоронили героя с воинскими почестями и, как водится у спасателей, под звук сирен пожарных машин на кладбище при храме Ильи Пророка села Мамонтово. Семье Олега Калмыкова будут оказаны все меры социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Сегодня героя проводили в последний путь руководители и личный состав главка подмосковной противопожарно-спасательной службы Ногинского спасательного центра МЧС, представители правительства области и администрации Балашихи, а также боевые товарищи, родственники, близкие и друзья.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Калмыков спасал пострадавших, когда второй раз обрушилась стена дома. С коллегами он пытался поднять бетонные плиты, завалившие мать с дочкой. Женщина кричала в тот момент, а девочка плакала. Однако после повторного обрушения голоса из-под завалов прекратились.