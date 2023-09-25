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25 сентября, 05:47

Сына экс-президента Армении Левона Кочаряна арестовали на месяц

<p>Левон Кочарян. Обложка © Александр Патрин / ТАСС</p>

Левон Кочарян. Обложка © Александр Патрин / ТАСС

Суд в Ереване арестовал на месяц Левона Кочаряна — сына экс-президента страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

"Левон Кочарян арестован на месяц", написал он в одной из социальных сетей.

Левона Кочаряна задержали 22 сентября в ходе антиправительственных демонстраций в Ереване. Как сообщал Андрей Кочубаев, его подзащитного обвиняют в избиении четырёх полицейских, хотя кадры в Сети говорят об обратном. Следственный комитет Армении потребовал поместить Кочаряна под арест.

Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана

Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана

Напомним, 19 сентября — в день, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, — в Ереване начались массовые протесты. Их участники обвинили премьер-министра страны Никола Пашиняна в обострении. На днях митингующие стали с шести утра перекрывать улицы в попытке заблокировать здание кабмина и сорвать заседание. Позднее полицейские задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна.

Матвей Константинов
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