"Не мы вытащили эсэсовца": Политолог возмутился обвинениями Трюдо в "российской пропаганде" из-за нациста
Политолог Шаповалов: Нацистские выходки уже стали нормой на Западе
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов раскритиковал слова премьера Канады Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения эсэсовца в парламент было "российской пропагандой". По его словам, нацистские выходки уже давно стали на Западе абсолютной нормой.
"Это не мы вытащили эсэсовца на овации в канадском парламенте, это не мы посадили Зеленского и премьер-министра Канады приветствовать его. Россия не совершала этих действий, не занималась фотошопом, Россия ничего не делала для того, чтобы этот позор канадской нации был осуществлён", — приводит его слова RT.
Политолог напомнил, что со стороны Украины, Канады и всего Коллективного Запада на протяжении последних лет предпринимались активные попытки расширить окно Овертона — оправдать нацистов и сделать их "борцами за национальную независимость". Однако на этот раз скандал получился "очень гротескным", из-за чего получил внимание со стороны мировой общественности и критику от некоторых западных институций и стран, в частности от Польши.
"Отсюда этот скандал. Россия к нему никакого отношения не имеет. Более того, Россия предупреждала Запад давно, что вы доиграетесь с этой политикой. Вот мы видим, что так оно и произошло", — добавил Шаповалов.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский прибыл в Парламент Канады, куда по приглашению также заявился 98-летний экс-член дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка. Его с гордым видом поприветствовали премьер страны Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Однако позже спикеру Палаты общин пришлось извиняться за приём ветерана дивизии СС "Галичина". Россия потребовала объяснений после инцидента с ветераном СС, а Польша призвала Зеленского и Трюдо принести извинения за овации старому нацисту. Между тем ООН также заняла сторону Москвы, а американский бизнесмен Илон Маск защитил Москву от нападок Трюдо.
YouTube / CBC News