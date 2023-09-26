"Не мы вытащили эсэсовца": Политолог возмутился обвинениями Трюдо в "российской пропаганде" из-за нациста

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов раскритиковал слова премьера Канады Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения эсэсовца в парламент было "российской пропагандой". По его словам, нацистские выходки уже давно стали на Западе абсолютной нормой.

"Это не мы вытащили эсэсовца на овации в канадском парламенте, это не мы посадили Зеленского и премьер-министра Канады приветствовать его. Россия не совершала этих действий, не занималась фотошопом, Россия ничего не делала для того, чтобы этот позор канадской нации был осуществлён", — приводит его слова RT.

Политолог напомнил, что со стороны Украины, Канады и всего Коллективного Запада на протяжении последних лет предпринимались активные попытки расширить окно Овертона — оправдать нацистов и сделать их "борцами за национальную независимость". Однако на этот раз скандал получился "очень гротескным", из-за чего получил внимание со стороны мировой общественности и критику от некоторых западных институций и стран, в частности от Польши.