Зеленский показал повседневность Украины скандалом в Канаде, пишут СМИ
Jungle Welt: Зеленский скандалом в Канаде случайно раскрыл ситуацию на Украине
Владимир Зеленский устроенным в Канаде скандалом случайно показал повседневность Украины. Об этом пишет издание Jungle Welt.
"Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента", — отметил автор публикации, напомнив, как в апреле в нацполку "Азов"*, который Зеленский уже много раз приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина".
При этом после политического краха с выступлением эсэсовца Канаде остаётся лишь ограничение ущерба. Между тем как говорится в материале, многочисленные заявления и оправдания чиновников звучат совершенно неправдоподобно, ведь канадская верхушка, в особенности зампремьера страны Христина Фриланд и Либеральная партия ещё с 1940-х годов поддерживают тесные связи и контакты с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты".
Авторы статьи подчёркивают, что при всём антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих в тот момент парламентариев. Более того, политики и чиновники совершенно позабыли о том, как канадские военные отдавали жизни на Западном фронте во времена Второй мировой войны. Вот только бились она не вместе с эсэсовцами, а против них, напомнило издание.
Как уже писал Лайф, 22 сентября Зеленский посетил парламент Канады вместе с экс-членом дивизии СС "Галичина". 98-летнего Ярослава Хунка гордо поприветствовали многие политики, в том числе премьер Канады Джастин Трюдо, а также члены законодательного органа. Событие вызвало шквал негодования в разных странах, и спикеру Палаты общин Энтони Роту пришлось извиниться за приглашение старого нациста. Тем не менее Россия потребовала объяснений этому поступку, а Польша — извинений и призвала к кадровым изменениям. Кстати, сторону Москвы заняла и ООН, а американский миллиардер Илон Маск даже защитил Москвы от нападок Трюдо, рукоплескавшего пожилому нацисту.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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