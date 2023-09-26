Владимир Зеленский устроенным в Канаде скандалом случайно показал повседневность Украины. Об этом пишет издание Jungle Welt.

"Ведь чествование нацистов уже давно стало частью повседневной деятельности украинского президента", — отметил автор публикации, напомнив, как в апреле в нацполку "Азов"*, который Зеленский уже много раз приветствовал, отмечалось 80-летие дивизии СС "Галичина".

При этом после политического краха с выступлением эсэсовца Канаде остаётся лишь ограничение ущерба. Между тем как говорится в материале, многочисленные заявления и оправдания чиновников звучат совершенно неправдоподобно, ведь канадская верхушка, в особенности зампремьера страны Христина Фриланд и Либеральная партия ещё с 1940-х годов поддерживают тесные связи и контакты с влиятельным лобби фашистской организации "Украинские националисты".

Авторы статьи подчёркивают, что при всём антироссийском акценте все историографические координаты явно ускользнули от внимания Трюдо и ликующих в тот момент парламентариев. Более того, политики и чиновники совершенно позабыли о том, как канадские военные отдавали жизни на Западном фронте во времена Второй мировой войны. Вот только бились она не вместе с эсэсовцами, а против них, напомнило издание.