В Госдуме объяснили овации эсэсовцу в Канаде
Даванков объяснил овации нацисту в Парламенте Канады отношением ко Второй мировой
Для Канады политические интересы оказались выше уроков истории, а Вторая мировая — просто чужая война, поэтому они и не видели ничего предосудительного в приглашении бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в Парламент. Об этом написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, указав на разницу в отношении к этой странице истории в России и Канаде.
"Появление ветерана СС в канадском Парламенте — это о том, как далеко можно зайти, если ставить политические интересы выше уроков истории. Для них это просто политическая конъюнктура и война в чужой стране, а для нас — незаживающая рана", — объяснил он.
Политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание защите нашей истории, чтобы не допустить реабилитации нацизма нигде в мире. Даванков добавил, что в России просто невозможно представить чествование нацистов.
Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады, куда также был приглашён бывший член дивизии СС "Галичина" — 98-летний Ярослав Хунк (Гунько). Его стоя поприветствовали канадский премьер Джастин Трюдо и члены законодательного органа. Позже спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако Россия всё равно потребовала объяснений, а Польша — извинений. При этом ООН заняла сторону Москвы, осудив чествование нациста. В МИД РФ пообещали не оставлять безнаказанным шабаш с овациями Зеленского и Трюдо нацисту СС "Галичина".
YouTube / CTV News