Для Канады политические интересы оказались выше уроков истории, а Вторая мировая — просто чужая война, поэтому они и не видели ничего предосудительного в приглашении бывшего бойца дивизии СС "Галичина" в Парламент. Об этом написал в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, указав на разницу в отношении к этой странице истории в России и Канаде.

"Появление ветерана СС в канадском Парламенте — это о том, как далеко можно зайти, если ставить политические интересы выше уроков истории. Для них это просто политическая конъюнктура и война в чужой стране, а для нас — незаживающая рана", — объяснил он.