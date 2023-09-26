Кровь, пентаграммы и огонь: Захарова рассказала о творчестве новой амбассадорши Украины
Захарова: Зеленский выбрал в амбассадоры Украины известную сатанистку Абрамович
Назначенная на должность амбассадора при киевском режиме сербская художница Марина Абрамович. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Новая амбассадорша Украины — сербская художница Марина Абрамович, которая по приглашению Владимира Зеленского будет "помогать детям" при киевском режиме, — оказалась известной в Европе сатанисткой. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном телеграм-канале.
Дипломат привела в пример несколько работ художницы из Сербии. К примеру, для "Балканского барокко" 1997 года Абрамович отмывала от крови ровно полторы тысячи коровьих костей. А во время перформанса "Губы Томас" она выпила около литра вина с мёдом, вырезала лезвием на собственном животе пятиконечную звезду (один из известных символов сатанизма), выпорола сама себя и легла на ледяной крест, под которым стоял обогреватель. А в творении "Ритм 5" художница сложила на земле ещё одну пентаграмму, залила её нефтью и подожгла. В пламя она бросила собственные отстриженные волосы, зашла внутрь фигуры и легла на землю с раскинутыми руками. А ещё, по словам Захаровой, Абрамович иногда приглашает политиков, в частности из окружения Хиллари Клинтон, принять участие в её ритуалах с использованием свиной крови.
"Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза, воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались "ветераны" подразделений СС в странах Прибалтики и на Украине", — подытожила представитель МИД РФ.
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