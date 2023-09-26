Кровь, пентаграммы и огонь: Захарова рассказала о творчестве новой амбассадорши Украины

Дипломат привела в пример несколько работ художницы из Сербии. К примеру, для "Балканского барокко" 1997 года Абрамович отмывала от крови ровно полторы тысячи коровьих костей. А во время перформанса "Губы Томас" она выпила около литра вина с мёдом, вырезала лезвием на собственном животе пятиконечную звезду (один из известных символов сатанизма), выпорола сама себя и легла на ледяной крест, под которым стоял обогреватель. А в творении "Ритм 5" художница сложила на земле ещё одну пентаграмму, залила её нефтью и подожгла. В пламя она бросила собственные отстриженные волосы, зашла внутрь фигуры и легла на землю с раскинутыми руками. А ещё, по словам Захаровой, Абрамович иногда приглашает политиков, в частности из окружения Хиллари Клинтон, принять участие в её ритуалах с использованием свиной крови.