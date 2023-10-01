Миссия ООН прибыла в Карабах для изучения гуманитарной обстановки
APA: Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах
Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, пишет APA. Представители различных агентств всемирной организации займутся изучением гуманитарной ситуации и потребностей местного населения.
Как пишет агентство, сегодня утром автомобили проехали через Агдам и двинулись в направлении Ханкенди (Степанакерта).
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Боевые действия завершились на следующий день после достижения договорённостей на условиях Баку. Военные непризнанной республики начали складывать оружие. Тем временем азербайджанская сторона приступила к разминированию территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам, а население региона спешно уезжает в Армению.
ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV