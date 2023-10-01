Миссия ООН прибыла в Карабах для изучения гуманитарной обстановки

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, пишет APA. Представители различных агентств всемирной организации займутся изучением гуманитарной ситуации и потребностей местного населения.

Как пишет агентство, сегодня утром автомобили проехали через Агдам и двинулись в направлении Ханкенди (Степанакерта).