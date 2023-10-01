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1 октября, 07:30

Миссия ООН прибыла в Карабах для изучения гуманитарной обстановки

APA: Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах, пишет APA. Представители различных агентств всемирной организации займутся изучением гуманитарной ситуации и потребностей местного населения.

Как пишет агентство, сегодня утром автомобили проехали через Агдам и двинулись в направлении Ханкенди (Степанакерта).

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже более 100 тысяч беженцев

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Боевые действия завершились на следующий день после достижения договорённостей на условиях Баку. Военные непризнанной республики начали складывать оружие. Тем временем азербайджанская сторона приступила к разминированию территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам, а население региона спешно уезжает в Армению.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Матвей Константинов
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