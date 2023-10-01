Военные Карабаха сдали 14 млн боеприпасов и 45 единиц бронетехники
Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали вооружение и военную технику, среди которых более 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, а также почти 14 миллионов боеприпасов. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
"Вооружёнными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", — сообщается в публикации ведомства. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Боевые действия завершились на следующий день после достижения договорённостей на условиях Баку. Военные непризнанной республики начали складывать оружие. Тем временем азербайджанская сторона приступила к разминированию территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам, а население региона спешно уезжает в Армению.
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