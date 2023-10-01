Военные Карабаха сдали 14 млн боеприпасов и 45 единиц бронетехники

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали вооружение и военную технику, среди которых более 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, а также почти 14 миллионов боеприпасов. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

"Вооружёнными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов", — сообщается в публикации ведомства. Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.