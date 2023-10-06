На Украине всех мужчин призвали готовиться к отправке на фронт

Каждый военнообязанный мужчина на Украине должен готовиться к тому, что его могут отправить на фронт. Об этом в беседе с изданием "Страна.ua" заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин.

"Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", — заявил военный.

Собеседник издания подчеркнул, что речь не идёт обо всём населении Украины, а только о военнообязанных гражданах.