На Украине всех мужчин призвали готовиться к отправке на фронт
В Киеве заявили, что каждый украинец должен быть готов отправиться воевать
Каждый военнообязанный мужчина на Украине должен готовиться к тому, что его могут отправить на фронт. Об этом в беседе с изданием "Страна.ua" заявил представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин.
"Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", — заявил военный.
Собеседник издания подчеркнул, что речь не идёт обо всём населении Украины, а только о военнообязанных гражданах.
Стоит отметить, что в конце августа Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировали местные телеканалы, заявил, что военное командование страны желает мобилизовать больше людей. При этом он отказался объяснять это заявление, подчеркнув, что пока больше ничего не может сказать по этому поводу.
На фоне катастрофических потерь в рядах ВСУ Киев придумывает всё новые способы пополнения войск. Так, теперь на Украине разрешили мобилизовывать ограниченно годных к службе, в том числе — с туберкулёзом и ВИЧ, а недавно принятый закон позволит Киеву мобилизовать 180 тысяч студентов. К тому же Киев решил отменить понятие "ограниченно годен" к службе и сократить штат военных журналистов. Более того, на Украине хотят отменить понятие инвалидности.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine