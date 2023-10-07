Народный фронт провёл акции и автопробеги по всей России в день рождения Путина
Народный фронт провёл акции и автопробеги по всей России в день рождения Путина. Обложка © Народный фронт
В 27 российских регионах прошли спортивные мероприятия, акции и автопробеги в день рождения президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.
"Жители России вышли с инициативой к Народному фронту и движению "Здоровое Отечество" провести 7 октября праздники для горожан. Инициативу также поддержала Всероссийская общественная молодёжная организация "Всероссийский студенческий корпус спасателей", — говорится в сообщении.
Так, например, в Москве представители "Команды Путина" отправили для участников специальной военной операции три 12-тонные фуры с гуманитарной помощью, в том числе 50 генераторов, две тысячи спальных мешков и две тысячи пар резиновых сапог. Кроме того, неравнодушные люди со всей страны собрали деньги на закупку ценного груза для поддержки военных под девизом: "Всё для Победы!".
В то же время жители Владивостока массово вышли на зарядку, Читы, Хабаровска, Абакана и Омска — на субботник, а в Красноярске, Самаре и Грозном люди высадили деревья. В Дагестане прошли автопробеги, а также жители республики приготовили около семи тонн плова для 20 тысяч человек. Мероприятия от Народного фронта и движения "Здоровое Отечество" прошли также в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Лакском и Кулинском районах, в Новосибирске, Краснодаре, Пскове, Кызыле, Казани, Йошкар-Оле, Козьмодемьянске.
"В регионах прошли автопробеги, грузовые и легковые автомобили с флагами России и символикой "Команды Путина" промчались по городам. А ещё в городах расположили баннеры, иллюстрирующие достижения нашей страны с 2000 по 2023 год", — уточнили в пресс-службе движения.
Поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения. Видео © t.me / Народный фронт
Кроме того, главу государства поздравили и знаменитые представители Народного фронта: артисты, спортсмены, актёры, врачи, художники и другие известные люди. Например, с добрыми словами к Путину обратились Александр Морозов, Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный, Елена Вяльбе, Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин и другие.
"Мы желаем вам всего самого наилучшего, пусть ваши решения всегда будут в пользу людей, а здоровье и сила не подводят. Пусть каждый день будет наполнен новыми достижениями и победами. А мы, ваша команда, "Команда Путина", поможем вам в этом. На благо наших людей и нашей России", — отметили в Народном фронте.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Одним из первых главу государства поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Также с поздравлениями в адрес российского лидера обратились спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также обычные россияне. Например, школьник из ХМАО нарисовал для Путина рисунок, а активистки движения "Катюша" сшили президенту свитер с надписью "Один за всех".