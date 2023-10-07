Десятки человек встали в очередь к пункту сдачи крови в Хайфе
В израильском городе Хайфа к пункту приёма крови из-за её дефицита в больницах выстроилась очередь из десятков местных жителей. Об этом сообщает SHOT.
Очередь из местных жителей в пункт приёма крови в израильском городе Хайфа. © t.me / SHOT
В настоящий момент известно, что число жертв атаки на Израиль достигло 22 человек, пострадало около 550. Власти страны объявили чрезвычайное положение.
Напомним, ситуация между сектором Газа и Израилем обострилась сегодня утром, когда страна подверглась ракетному удару. После атаки боевики проникли на еврейскую территорию и начали устраивать страшные бесчинства. В итоге ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В центральной и южной частях Израиля было введено особое положение, а армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа. В итоге еврейские власти объявили о проведении контртеррористической операции "Железные мечи".
t.me / SHOT