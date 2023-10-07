Политолог назвал возможные причины эскалации конфликта в Израиле

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал RT, что повлияло на обострение конфликта Израиля и ХАМАС. Эксперт подчеркнул, что сейчас происходит попытка стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в ближайшее время туда отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Предполагалось, что они будут договариваться о стабилизации отношений с Израилем. И одним из условий стабилизации является договор по Палестине", — отметил Абзалов.