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7 октября, 14:39

Политолог назвал возможные причины эскалации конфликта в Израиле

Политолог Абзалов: Байден воспользуется эскалацией между Израилем и Палестиной

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал RT, что повлияло на обострение конфликта Израиля и ХАМАС. Эксперт подчеркнул, что сейчас происходит попытка стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в ближайшее время туда отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Предполагалось, что они будут договариваться о стабилизации отношений с Израилем. И одним из условий стабилизации является договор по Палестине", — отметил Абзалов.

Политолог считает, что ещё одной причиной является обострение иранско-американских отношений. Абзалов рассказал, что президент США Байден хочет использовать в качестве основного внешнеполитического достижения за свой срок договорённости, связанные с Саудовской Аравией и Израилем, поэтому ситуация ухудшилась. А Палестина может сыграть ему на руку.

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Напомним, сегодня с самого утра сектор Газа наносит ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, позднее в ЦАХАЛ подтвердили факт проникновения бойцов ХАМАС на территорию страны. В атакованных регионах ввели особое положение, а военные отражают нападение. ХАМАС начало свою операцию "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия — контртеррористическую операцию "Железные мечи". На данный момент Израиль сообщил о 42 убитых и 779 пострадавших.

Обложка ©

Getty Images / DPA / Ilia Yefimovich

Александра Мышляева
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