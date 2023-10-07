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7 октября, 14:49

Украина выразила поддержку Израилю, осудив действия Палестины

Верховная рада Украины поддержала Израиль и осудила операцию ХАМАС

Верховная рада Украины поддерживает Израиль и осуждает операцию ХАМАС, пишет пресс-служба органа власти со ссылкой на спикера Руслана Стефанчука.

"Верховная рада Украины осуждает ракетные удары ХАМАС и других палестинских группировок по невинным мирным жителям Израиля", сказал он.

Стефанчук добавил, что Рада выражает поддержку Израилю в "его неотъемлемом праве защищать свой народ".

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Напомним, с самого утра 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа начало наносить ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, а бойцы движения начали проникать на территорию страны. Там объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". В Израиле ввели чрезвычайное положение. Тем временем в США уже собираются помочь союзнику. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон работает над выделением Израилю всего необходимого.

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ТАСС / Ohad Zwigenberg

Матвей Константинов
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