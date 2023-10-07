Украина выразила поддержку Израилю, осудив действия Палестины

Верховная рада Украины поддерживает Израиль и осуждает операцию ХАМАС, пишет пресс-служба органа власти со ссылкой на спикера Руслана Стефанчука.

"Верховная рада Украины осуждает ракетные удары ХАМАС и других палестинских группировок по невинным мирным жителям Израиля", — сказал он.