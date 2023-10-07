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7 октября, 18:39

Появилось видео с последствиями вечернего ракетного удара по Тель-Авиву

Haaretz: Семеро израильтян пострадали при ракетном ударе по Тель-Авиву

Ракетный удар палестинских группировок по Тель-Авиву и его окрестностям не обошёлся без новых пострадавших среди мирного населения. По информации газеты Haaretz, в результате последнего обстрела были ранены семь человек.

Тяжёлые увечья в Ришон-ле-Ционе получили двое местных жителей, в Бат-Яме от взрывов пострадал 24-летний парень, а в Явне обстрел зацепил 73-летнюю женщину и 77-летнего мужчину. Зафиксированы и обширные разрушения. На опубликованных SHOT кадрах из центра Израиля видно, что улицы городов завалены обломками и заставлены разбитыми автомобилями. Где-то ракетный удар спровоцировал возгорание.

Последствия ракетного удара по Израилю. Видео © t.me / SHOT

Напомним, что Тель-Авив и близлежащие города приняли удар десятков ракет, выпущенных палестинскими группировками вечером 7 октября. Запуск был произведён из сектора Газа.

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Боевые действия начались на территории Израиля субботним утром. После ракетного удара ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", совершив масштабное проникновение на территорию соседнего государства из сектора Газа. По последним данным, в результате боестолкновений убиты до 200 израильтян.

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Обложка ©

t.me / SHOT

Илья Пушкарев
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