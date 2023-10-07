Появилось видео с последствиями вечернего ракетного удара по Тель-Авиву

Ракетный удар палестинских группировок по Тель-Авиву и его окрестностям не обошёлся без новых пострадавших среди мирного населения. По информации газеты Haaretz, в результате последнего обстрела были ранены семь человек.

Тяжёлые увечья в Ришон-ле-Ционе получили двое местных жителей, в Бат-Яме от взрывов пострадал 24-летний парень, а в Явне обстрел зацепил 73-летнюю женщину и 77-летнего мужчину. Зафиксированы и обширные разрушения. На опубликованных SHOT кадрах из центра Израиля видно, что улицы городов завалены обломками и заставлены разбитыми автомобилями. Где-то ракетный удар спровоцировал возгорание.

Последствия ракетного удара по Израилю. Видео © t.me / SHOT