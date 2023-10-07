Появилось видео с последствиями вечернего ракетного удара по Тель-Авиву
Haaretz: Семеро израильтян пострадали при ракетном ударе по Тель-Авиву
Ракетный удар палестинских группировок по Тель-Авиву и его окрестностям не обошёлся без новых пострадавших среди мирного населения. По информации газеты Haaretz, в результате последнего обстрела были ранены семь человек.
Тяжёлые увечья в Ришон-ле-Ционе получили двое местных жителей, в Бат-Яме от взрывов пострадал 24-летний парень, а в Явне обстрел зацепил 73-летнюю женщину и 77-летнего мужчину. Зафиксированы и обширные разрушения. На опубликованных SHOT кадрах из центра Израиля видно, что улицы городов завалены обломками и заставлены разбитыми автомобилями. Где-то ракетный удар спровоцировал возгорание.
Последствия ракетного удара по Израилю. Видео © t.me / SHOT
Напомним, что Тель-Авив и близлежащие города приняли удар десятков ракет, выпущенных палестинскими группировками вечером 7 октября. Запуск был произведён из сектора Газа.
Боевые действия начались на территории Израиля субботним утром. После ракетного удара ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", совершив масштабное проникновение на территорию соседнего государства из сектора Газа. По последним данным, в результате боестолкновений убиты до 200 израильтян.
t.me / SHOT