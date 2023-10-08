Военный эксперт раскрыл, насколько печальной будет участь американских F-16 на Украине
InfoBRICS: Авиабазы ВСУ с F-16 сразу станут целями российских военных
Авиабазы ВСУ, на которых будут размещаться переданные Украине американские истребители F-16, станут целями для ВС России и будут немедленно уничтожены. Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS. Он указал, что эти самолёты, скорее всего, будут размещаться на новых аэродромах.
"Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолётов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве", — пишет эксперт.
Боснич отметил, что американские истребители не станут оружием, которое спасёт Украину, так как поставки F-16 обернутся для неё "логистическим кошмаром" из-за очень высоких эксплуатационных расходов и длительного процесса обслуживания.
Напомним, решение о поставке Украине F-16 уже приняли Нидерланды, а также Дания и Норвегия. По словам бывшего министра обороны Незалежной Алексея Резникова, боевое применение этих самолётов может произойти весной 2024 года. Однако, как полагает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, они станут лёгкой целью для российских ЗРК. Более того, украинские лётчики будут обучаться управлению истребителями от шести до девяти месяцев.
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