Авиабазы ВСУ, на которых будут размещаться переданные Украине американские истребители F-16, станут целями для ВС России и будут немедленно уничтожены. Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в своей статье для InfoBRICS. Он указал, что эти самолёты, скорее всего, будут размещаться на новых аэродромах.

"Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолётов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве", — пишет эксперт.