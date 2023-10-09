Жители сектора Газа публикуют видео с последствиями ударов со стороны Израиля
Армия Израиля усилила удары по сектору Газа
Армия Израиля после восстановления контроля над территорией государства усилила удары по сектору Газа. В соцсетях публикуют множество видео с последствиями атак. На них большое количество пострадавших и погибших, среди которых есть дети. На кадрах также присутствуют разрушенные здания.
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Видео © X (Twitter) / WarMonitors / Blue_flamingo__ / ytirawi
Израильская авиация ударила по району Джабалия. Известно, что он один из самых густонаселённых в секторе Газа. По данным СМИ, в результате атаки погибло более 50 человек. Таким образом, общее число погибших с палестинской стороны превысило 500 человек, пострадали более 8000. Движение ХАМАС также обвинило Израиль в ударе по машине скорой помощи.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Число погибших жителей Израиля в результате атак ХАМАС выросло до 800. Сообщалось также, что с палестинской стороны погибли 493 человека. После восстановления контроля над территорией государства армия Израиля перешла в наступление на ХАМАС в секторе Газа.
X (Twitter) / Blue_flamingo__