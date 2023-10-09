Евросоюз заморозил оказание помощи Палестине на фоне конфликта с Израилем
Европейский союз принял решение заморозить программу помощи Палестине в связи с "террором и агрессией" против Израиля. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.
"Будучи крупнейшим донором палестинцев, Европейская комиссия ставит на рассмотрение весь свой портфель развития на общую сумму 691 миллион евро. Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на пересмотр", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).
Как добавил Варгелий, все новые предложения по бюджету, в том числе на 2023 год, пока отложены до дальнейшего уведомления.
Напомним, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
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