Евросоюз заморозил оказание помощи Палестине на фоне конфликта с Израилем

Европейский союз принял решение заморозить программу помощи Палестине в связи с "террором и агрессией" против Израиля. Об этом заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

"Будучи крупнейшим донором палестинцев, Европейская комиссия ставит на рассмотрение весь свой портфель развития на общую сумму 691 миллион евро. Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты поставлены на пересмотр", — написал он в соцсети X (бывший Twitter).