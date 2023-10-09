Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму

"Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" (военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС) нанесло ракетный удар по Иерусалиму. Об этом сообщает пресс-служба группировки в телеграм-канале.

"В ответ на удары противника по домам мирных жителей "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" наносят ракетный удар по оккупированному Иерусалиму", — указано в сообщении.

Сколько именно ракет было выпущено по городу, не уточняется. Тем временем Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в окрестностях Иерусалима и регионе ха-Шфела. Данных о разрушениях нет.