Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
"Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" (военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС) нанесло ракетный удар по Иерусалиму. Об этом сообщает пресс-служба группировки в телеграм-канале.
"В ответ на удары противника по домам мирных жителей "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" наносят ракетный удар по оккупированному Иерусалиму", — указано в сообщении.
Сколько именно ракет было выпущено по городу, не уточняется. Тем временем Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат в окрестностях Иерусалима и регионе ха-Шфела. Данных о разрушениях нет.
Лайф напоминает, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.
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