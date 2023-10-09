ХАМАС обстрелял мечеть Кадырова под Иерусалимом, заявили в Израиле

В результате обстрела со стороны ХАМАС пострадала мечеть имени первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова в посёлке Абу-Гош недалеко от Иерусалима. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля в русскоязычном телеграм-канале.

"Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", — указано в сообщении, к которому прикреплён снимок с последствиями атаки.