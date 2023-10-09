ХАМАС обстрелял мечеть Кадырова под Иерусалимом, заявили в Израиле
МИД Израиля: Мечеть Кадырова в посёлке Абу-Гош повреждена при обстреле ХАМАС
Последствия обстрела мечети Кадырова под Иерусалимом. Обложка © Telegram / Израиль по-русски
В результате обстрела со стороны ХАМАС пострадала мечеть имени первого президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова в посёлке Абу-Гош недалеко от Иерусалима. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля в русскоязычном телеграм-канале.
"Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", — указано в сообщении, к которому прикреплён снимок с последствиями атаки.
Нынешний чеченский лидер Рамзан Кадыров открыл эту мечеть в честь своего отца в 2014 году. Считается, что жители посёлка Абу-Гош — потомки выходцев из Чечни.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. По последним данным, жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины.