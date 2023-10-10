Нигер назвал дату начала вывода из страны французских сил
AFP: Военные в Нигере пообещали вывести силы Франции из страны 10 октября
Операция по выводу из Нигера французских сил стартует 10 октября. Об этом передаёт агентство AFP со ссылкой на временное правительство страны.
"Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра", — приводит агентство заявление нигерийских военных.
При этом в заявлении отсутствует информация о направлении движения колонны.
Напомним, в конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума. Новые власти денонсировали соглашения с Францией, а также запретили экспортировать туда уран, золото и потребовали от посла покинуть страну. В ответ на переворот страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, так как переговоры провалились. А Буркина-Фасо и Мали, наоборот, вступились за Нигер.
ТАСС / ISSIFOU DJIBO