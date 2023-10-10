Нигер назвал дату начала вывода из страны французских сил

Операция по выводу из Нигера французских сил стартует 10 октября. Об этом передаёт агентство AFP со ссылкой на временное правительство страны.

"Операции по отправке первой колонны в сопровождении наших сил обороны и безопасности начнутся завтра", — приводит агентство заявление нигерийских военных.