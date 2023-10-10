Росавиация: Запрет на ночные полёты в Израиль действуют до полудня 16 октября

Росавиация определилась со сроком ограничений ночных вылетов из аэропортов России в Израиль. Об этом сообщила во вторник, 10 октября, пресс-служба ведомства. Ограничения продлятся до 16 октября и окончатся в полдень по московскому времени.

"По решению Росавиации, авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время — с 01:00 до 07:00 мск", — сказано в сообщении.