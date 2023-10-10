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10 октября, 14:07

Росавиация: Запрет на ночные полёты в Израиль действуют до полудня 16 октября

Росавиация определилась со сроком ограничений ночных вылетов из аэропортов России в Израиль. Об этом сообщила во вторник, 10 октября, пресс-служба ведомства. Ограничения продлятся до 16 октября и окончатся в полдень по московскому времени.

"По решению Росавиации, авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы из России в Израиль в ночное время — с 01:00 до 07:00 мск", — сказано в сообщении.

Напомним, что выполняющим полёты в страну авиакомпаниям поручено предоставить пассажирам задержанных рейсов все необходимые услуги, включая возврат и обмен билетов без штрафных санкций. Для решения вопросов клиентам следует обращаться на телефоны Red Wings — 8-495-212-12-51 — и авиакомпании "Азимут" — 9-863-226-00-05.

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Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут страшные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах.

Обложка ©

Eva Darron / Unsplash

Марина Калегина
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