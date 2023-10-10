Ракета попала в отель в израильском Ашкелоне

По израильскому Ашкелону наносятся массированные удары, одна из ракет угодила в отель Regina. В соцсетях местные жители публикуют видео с последствиями атаки по городу, где в том числе запечатлён пожар.

Издание Haaretz отмечает, что сегодня в Ашкелоне неоднократно звучали сирены, которые предупреждали о ракетных обстрелах. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" угрожало нанести удары по городу в 17:00 (время совпадает с московским) и призывало жителей эвакуироваться.