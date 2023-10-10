Ракета попала в отель в израильском Ашкелоне
Haaretz: В израильском Ашкелоне ракета попала в отель Regina
По израильскому Ашкелону наносятся массированные удары, одна из ракет угодила в отель Regina. В соцсетях местные жители публикуют видео с последствиями атаки по городу, где в том числе запечатлён пожар.
Последствия обстрела Ашкелона. Видео © X (Twitter) / adham922
Издание Haaretz отмечает, что сегодня в Ашкелоне неоднократно звучали сирены, которые предупреждали о ракетных обстрелах. Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" угрожало нанести удары по городу в 17:00 (время совпадает с московским) и призывало жителей эвакуироваться.
Как сообщал Лайф, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. При этом в регионе находится несколько тысяч россиян. Сотни из них уже запросили у посольства эвакуацию из Израиля, также 400 человек изъявили желание покинуть сектор Газа: в этом списке как россияне, так и белорусы, украинцы, казахстанцы и сами палестинцы.
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