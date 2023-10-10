Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с арабо-израильским конфликтом. По его словам, она очень опасна разрастанием и выходом за пределы зоны столкновений.

"Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского", — сказал он в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.