Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с арабо-израильским конфликтом. По его словам, она очень опасна разрастанием и выходом за пределы зоны столкновений.
"Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского", — сказал он в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которого опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и 900 палестинцев.
LIFE / Павел Баранов