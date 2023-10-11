Эксперт рассказал, какие четыре задачи надо выполнить России для развития энергетики

В ходе сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) прозвучал ряд новых заявлений, касающихся развития данной отрасли. В первую очередь речь идёт об энергетическом суверенитете. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин.

По словам эксперта, нужно обеспечить независимость не только в добыче ископаемых и геологоразведке, но и в изготовлении инструментов, оборудования, станков и механизмов.

"Вторая позиция — это приоритет внутренних потребностей России, то есть в первую очередь необходимо работать по развитию сети энергии и снабжению энергией наших граждан. Третья задача — это формирование добавленной стоимости, то есть это глубокий передел, это не продажа сырья, а его изготовление, нефтепродуктов, условно говоря, продуктов переработки", — считает собеседник Лайфа.

Также специалист обратил внимание на важность развития нового направления поставок — на азиатский, африканский и латиноамериканский рынки.