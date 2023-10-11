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11 октября, 17:56

Эксперт рассказал, какие четыре задачи надо выполнить России для развития энергетики

Доцент Данилин: Для развития энергетики РФ надо нарастить поставки в Азию

В ходе сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) прозвучал ряд новых заявлений, касающихся развития данной отрасли. В первую очередь речь идёт об энергетическом суверенитете. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин.

По словам эксперта, нужно обеспечить независимость не только в добыче ископаемых и геологоразведке, но и в изготовлении инструментов, оборудования, станков и механизмов.

"Вторая позиция — это приоритет внутренних потребностей России, то есть в первую очередь необходимо работать по развитию сети энергии и снабжению энергией наших граждан. Третья задача — это формирование добавленной стоимости, то есть это глубокий передел, это не продажа сырья, а его изготовление, нефтепродуктов, условно говоря, продуктов переработки", — считает собеседник Лайфа.

Путин не исключил, что Украина всё ещё пользуется российским газом

Путин не исключил, что Украина всё ещё пользуется российским газом

Также специалист обратил внимание на важность развития нового направления поставок — на азиатский, африканский и латиноамериканский рынки.

"Все эти четыре задачи, они, может быть, достаточно очевидны, но необходимы, чтобы обеспечить развитие энергетической отрасли в нашей стране", — заключил Данилин.

Путин: Для поставок российского газа в Германию достаточно лишь нажать кнопку

Путин: Для поставок российского газа в Германию достаточно лишь нажать кнопку

В ходе выступления Путин в том числе заявил, что в России самая "зелёная" в мире структура энергетики. Глава государства отметил, что страна будет продолжать двигаться по пути к переходу на энергетику с нулевыми выбросами. Также президент рассказал о хаосе, который западные элиты внесли в мировой энергорынок. По его словам, теперь ситуацию придётся исправлять ответственным участникам рынка, таким как Россия. Кроме того, Путин подчеркнул, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться, а экономика ЕС находится на нуле. Помимо этого, он удивился готовности "нравственной" Европы "жевать траву" вместо закупки нашего газа.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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