Эксперт рассказал, какие четыре задачи надо выполнить России для развития энергетики
Доцент Данилин: Для развития энергетики РФ надо нарастить поставки в Азию
В ходе сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) прозвучал ряд новых заявлений, касающихся развития данной отрасли. В первую очередь речь идёт об энергетическом суверенитете. Об этом в беседе с Лайфом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Павел Данилин.
По словам эксперта, нужно обеспечить независимость не только в добыче ископаемых и геологоразведке, но и в изготовлении инструментов, оборудования, станков и механизмов.
"Вторая позиция — это приоритет внутренних потребностей России, то есть в первую очередь необходимо работать по развитию сети энергии и снабжению энергией наших граждан. Третья задача — это формирование добавленной стоимости, то есть это глубокий передел, это не продажа сырья, а его изготовление, нефтепродуктов, условно говоря, продуктов переработки", — считает собеседник Лайфа.
Также специалист обратил внимание на важность развития нового направления поставок — на азиатский, африканский и латиноамериканский рынки.
"Все эти четыре задачи, они, может быть, достаточно очевидны, но необходимы, чтобы обеспечить развитие энергетической отрасли в нашей стране", — заключил Данилин.
В ходе выступления Путин в том числе заявил, что в России самая "зелёная" в мире структура энергетики. Глава государства отметил, что страна будет продолжать двигаться по пути к переходу на энергетику с нулевыми выбросами. Также президент рассказал о хаосе, который западные элиты внесли в мировой энергорынок. По его словам, теперь ситуацию придётся исправлять ответственным участникам рынка, таким как Россия. Кроме того, Путин подчеркнул, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться, а экономика ЕС находится на нуле. Помимо этого, он удивился готовности "нравственной" Европы "жевать траву" вместо закупки нашего газа.
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