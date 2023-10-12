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12 октября, 11:55

Нетаньяху считает, что контактирующие с ХАМАС страны должны облагаться санкциями

Отношение мирового сообщества к ХАМАС должно быть таким же непримиримым, как и к ИГИЛ*, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе встречи с прибывшим в страну госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"ХАМАС — это ИГ*. И точно так же, как было сокрушено ИГ*, будет сокрушено и ХАМАС. И относиться к ХАМАС необходимо ровно так же, как относились к ИГ*. Они должны быть извергнуты из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют", — сказал он.

Нетаньяху отметил, что те, кто контактирует с ХАМАС, должны подвергаться санкциям.

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Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Как заявлял президент Израиля Ицхак Герцог, ХАМАС необходимо приравнять к ИГИЛ*. По его словам, эти организации очень похожи. В свою очередь министр обороны страны Йоав Галант заявил о проникновении в Израиль тысяч бойцов ХАМАС.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда

Обложка ©

ТАСС / POOL / ABIR SULTAN

Матвей Константинов
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