Нетаньяху считает, что контактирующие с ХАМАС страны должны облагаться санкциями

Отношение мирового сообщества к ХАМАС должно быть таким же непримиримым, как и к ИГИЛ*, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе встречи с прибывшим в страну госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"ХАМАС — это ИГ*. И точно так же, как было сокрушено ИГ*, будет сокрушено и ХАМАС. И относиться к ХАМАС необходимо ровно так же, как относились к ИГ*. Они должны быть извергнуты из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют", — сказал он.