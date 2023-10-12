В Израиле создадут чрезвычайное правительство во главе с Нетаньяху и Ганцем

Депутаты Кнессета (парламента. — Прим. Лайфа) Израиля единогласно поддержали идею формирования единого чрезвычайного правительства в условиях вооружённого конфликта с ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, в поддержку создания чрезвычайного кабмина под предводительством Биньямина Нетаньяху и с участием одного из лидеров оппозиции — Бени Ганца — проголосовало 66 парламентариев. Против не выступил ни один.