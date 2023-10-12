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12 октября, 18:21

В Израиле создадут чрезвычайное правительство во главе с Нетаньяху и Ганцем

Кнессет Израиля единогласно проголосовал за создание чрезвычайного правительства

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Депутаты Кнессета (парламента. — Прим. Лайфа) Израиля единогласно поддержали идею формирования единого чрезвычайного правительства в условиях вооружённого конфликта с ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По информации издания, в поддержку создания чрезвычайного кабмина под предводительством Биньямина Нетаньяху и с участием одного из лидеров оппозиции — Бени Ганца — проголосовало 66 парламентариев. Против не выступил ни один.

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Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения. 11 октября стало известно, что представители правящей коалиции и парламентской оппозиции в Израиле договорились о создании чрезвычайного правительства.

Юрий Лысенко
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