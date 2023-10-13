Экс-премьер Израиля накричал на телеведущего за вопрос о гибели детей Газы в инкубаторах
Экс-премьер Израиля Беннет накричал на ведущего Sky News за вопрос о детях Газы
Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета привёл в ярость вопрос ведущего британского телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.
Экс-премьер Израиля Беннет накричал на ведущего Sky News за вопрос о детях Газы. Видео © X / Sky News
"Что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в Газе?" — обратился телеведущий к экс-премьеру еврейского государства.
В ответ на это Беннет раздражённо выпалил: "Вы сейчас всерьёз задаёте мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?!" На попытки журналиста добиться от него ответа он подчеркнул, что Израиль не собирается подавать воду и электричество врагу, добавив, что не возражает, если кто-то в мире захочет обеспечить этими ресурсами сектор Газа. Экс-премьер напоследок крикнул оппоненту, что Израиль не наносит удары по мирному населению.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Иерусалим в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде.
X / Sky News