Экс-премьер Израиля накричал на телеведущего за вопрос о гибели детей Газы в инкубаторах

"Что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в Газе?" — обратился телеведущий к экс-премьеру еврейского государства.

В ответ на это Беннет раздражённо выпалил: "Вы сейчас всерьёз задаёте мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?!" На попытки журналиста добиться от него ответа он подчеркнул, что Израиль не собирается подавать воду и электричество врагу, добавив, что не возражает, если кто-то в мире захочет обеспечить этими ресурсами сектор Газа. Экс-премьер напоследок крикнул оппоненту, что Израиль не наносит удары по мирному населению.