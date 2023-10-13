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13 октября, 02:58

Армия Израиля снесла бульдозерами пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС

<p>Реклама пиццерии с израильской заложницей. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /<a href="https://twitter.com/ytirawi" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Asour Pizza بيتزا العاصور </p>

Реклама пиццерии с израильской заложницей. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Asour Pizza بيتزا العاصور

В палестинском городе Хувара на севере Западного берега Иордана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) бульдозерами разрушила пиццерию Аsour pizza из-за рекламы в соцсетях с фото, предположительно, пожилой израильской заложницы, которой боевик ХАМАС дал в руки автомат и заставил сфотографироваться вместе с ним.

Бойцы ЦАХАЛ бульдозерами разрушили пиццерию за рекламу с фотографией заложницы. Видео © X / Amit Segal

Разгневанные таким маркетингом местные еврейские поселенцы устроили погромы, начались беспорядки. Администрация заведения опубликовала извинения в соцсети и объяснила, что аккаунт пиццерии был взломан, изображение разместили неизвестные, чтобы помешать хозяевам в бизнесе. Однако прибывшие израильские военные закрыли заведение на пять месяцев за поддержку террористов, снесли машинами фасад здания и задержали владельца.

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Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, страдают мирные жители. По последним данным, в результате боевых действий погибли около 1200 израильтян и 1537 палестинцев.

Лариса Сафронова
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