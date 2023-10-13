Армия Израиля снесла бульдозерами пиццерию за рекламу с фото заложницы ХАМАС

В палестинском городе Хувара на севере Западного берега Иордана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) бульдозерами разрушила пиццерию Аsour pizza из-за рекламы в соцсетях с фото, предположительно, пожилой израильской заложницы, которой боевик ХАМАС дал в руки автомат и заставил сфотографироваться вместе с ним.

Разгневанные таким маркетингом местные еврейские поселенцы устроили погромы, начались беспорядки. Администрация заведения опубликовала извинения в соцсети и объяснила, что аккаунт пиццерии был взломан, изображение разместили неизвестные, чтобы помешать хозяевам в бизнесе. Однако прибывшие израильские военные закрыли заведение на пять месяцев за поддержку террористов, снесли машинами фасад здания и задержали владельца.