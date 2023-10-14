Осколок снаряда ХАМАС чуть не задел корреспондента и оператора "Звезды"
Осколок снаряда палестинского движения ХАМАС чуть не задел корреспондента и оператора телеканала "Звезда" в израильском Ашкелоне. По пути в городе им не раз приходилось во время обстрелов выходить из автомобиля и падать на обочину.
Осколок снаряда ХАМАС чуть не задел корреспондента и оператора "Звезды". Видео © Телеканал "Звезда"
"Ух ты! Ёперный театр! Что-то по кустам посыпалось", — сказал Алексей Дегтярёв.
На опубликованном видео — момент, когда журналистам пришлось прятаться от обстрела, и свист пролетевшего рядом фрагмента. Слышно, как недалеко разрываются снаряды.
Также под обстрел ХАМАС в Ашкелоне попала корреспондент "Газеты.ru" Мария Каримова. В тот момент она находилась в магазине. К счастью, девушка не пострадала.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило об операции "Наводнение Аль-Акса". В свою очередь ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи", а страна перешла в состояние войны. Сегодня стало известно, что израильская армия ликвидировала группу террористов, пытавшихся проникнуть в страну из Ливана.