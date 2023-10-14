Осколок снаряда палестинского движения ХАМАС чуть не задел корреспондента и оператора телеканала "Звезда" в израильском Ашкелоне. По пути в городе им не раз приходилось во время обстрелов выходить из автомобиля и падать на обочину.

Осколок снаряда ХАМАС чуть не задел корреспондента и оператора "Звезды". Видео © Телеканал "Звезда"

"Ух ты! Ёперный театр! Что-то по кустам посыпалось", — сказал Алексей Дегтярёв.

На опубликованном видео — момент, когда журналистам пришлось прятаться от обстрела, и свист пролетевшего рядом фрагмента. Слышно, как недалеко разрываются снаряды.