В ХАМАС считают своих заложников военнопленными и не вернут их до прекращения огня
Представитель ХАМАС Хамдан назвал военнопленными заложников из Израиля
Член политбюро ХАМАС и представитель движения в Ливане Усама Хамдан назвал взятых в заложники израильтян военнопленными, о возвращении которых домой не может быть и речи, пока Тель-Авив продолжает обстрелы.
"Они не заложники, они военнопленные. Я не думаю, что произойдёт обмен пленными, пока Израиль не прекратит нападения. Мы не будем вести переговоры под огнём", — сказал он итальянской газете La Repubblicа.
По его словам, тиражируемая Израилем информация о захвате в заложники участников фестиваль Nature Party не соответствует действительности. Хамдан заявил, что ХАМАС ставил целью нападение только на израильских военных и "нет никаких свидетельств смертей на фестивале".
Он также раскритиковал предложение Израиля в адрес палестинцев покинуть северную часть Газы. Хамдан напомнил, что жители анклава и без того живут в статусе беженцев, они выедут только на территории, которые отобрал у них Израиль в 1948 году, чтобы вернуться в свои разрушенные деревни.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля уже погибло 2215 человек, пострадало — 8714. Тель-Авив дал мирным палестинцам сутки, чтобы эвакуироваться на юг Газы, о чём якобы уведомил ООН. В ХАМАС это опровергли.
ТАСС / АР / Hatem Ali