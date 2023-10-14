В ХАМАС считают своих заложников военнопленными и не вернут их до прекращения огня

Член политбюро ХАМАС и представитель движения в Ливане Усама Хамдан назвал взятых в заложники израильтян военнопленными, о возвращении которых домой не может быть и речи, пока Тель-Авив продолжает обстрелы.

"Они не заложники, они военнопленные. Я не думаю, что произойдёт обмен пленными, пока Израиль не прекратит нападения. Мы не будем вести переговоры под огнём", — сказал он итальянской газете La Repubblicа.

По его словам, тиражируемая Израилем информация о захвате в заложники участников фестиваль Nature Party не соответствует действительности. Хамдан заявил, что ХАМАС ставил целью нападение только на израильских военных и "нет никаких свидетельств смертей на фестивале".